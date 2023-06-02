Фанаты Ромы атаковали главного арбитра финала Лиги Европы
Рома потерпела поражение от Севильи в финале Лиги Европы - после ничьи 1:1 в игровое время "джаллоросси" в серии пенальти проиграли "рохибланкос" со счетом 1:4.
После поединка фанаты римского клуба, видимо, оставшись недовольными судейством, атаковали главного арбитра встречи Энтони Тэйлора в аэропорту Будапешта.
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Агрессивно настроенные поклонники "волков" окружили британского рефери и его семью и выкрикивали оскорбления, а в какой-то момент один из болельщиков запустил в судью стул.
Венгерской полиции пришлось защищать Тэйлора и его родных и сопроводить в безопасную зону.
Anthony Taylor, the referee of the Europa League final, was attacked by Roma supporters at Budapest airport. 🧐— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) June 1, 2023
Shocking. 😠
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Anthony Taylor, the referee for the #UEL final, was harassed by AS Roma supporters at the airport with his family.— SPORTbible (@sportbible) June 1, 2023
Horrible scenes 😖
pic.twitter.com/jEHjJhXy4d
Напомним, что директор Ромы раскритиковал судейство в финальном матче Лиги Европы.
На ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Севилья - Рома (1:1, 4:1 пен.).