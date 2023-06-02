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Фанаты Ромы атаковали главного арбитра финала Лиги Европы

Болельщики римского клуба напали на рефери в аэропорту Будапешта.
Сегодня, 11:56
Энтони Тэйлор работал на финале Лиги Европы / Getty Images
Энтони Тэйлор работал на финале Лиги Европы / Getty Images

Рома потерпела поражение от Севильи в финале Лиги Европы - после ничьи 1:1 в игровое время "джаллоросси" в серии пенальти проиграли "рохибланкос" со счетом 1:4.

После поединка фанаты римского клуба, видимо, оставшись недовольными судейством, атаковали главного арбитра встречи Энтони Тэйлора в аэропорту Будапешта.

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Агрессивно настроенные поклонники "волков" окружили британского рефери и его семью и выкрикивали оскорбления, а в какой-то момент один из болельщиков запустил в судью стул.

Венгерской полиции пришлось защищать Тэйлора и его родных и сопроводить в безопасную зону.

Напомним, что директор Ромы раскритиковал судейство в финальном матче Лиги Европы.

На ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Севилья - Рома (1:1, 4:1 пен.).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома севилья

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Видео

Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

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