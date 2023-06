Фанаты Ромы атаковали главного арбитра финала Лиги Европы

Рома потерпела поражение от Севильи в финале Лиги Европы - после ничьи 1:1 в игровое время "джаллоросси" в серии пенальти проиграли "рохибланкос" со счетом 1:4.

После поединка фанаты римского клуба, видимо, оставшись недовольными судейством, атаковали главного арбитра встречи Энтони Тэйлора в аэропорту Будапешта.

Читай также: Чемпионский поступок: Моуринью отдал серебряную медаль Лиги Европы фанату

Агрессивно настроенные поклонники "волков" окружили британского рефери и его семью и выкрикивали оскорбления, а в какой-то момент один из болельщиков запустил в судью стул.

Венгерской полиции пришлось защищать Тэйлора и его родных и сопроводить в безопасную зону.

Anthony Taylor, the referee of the Europa League final, was attacked by Roma supporters at Budapest airport. 🧐 Shocking. 😠 pic.twitter.com/u5dmlxZs0h

Anthony Taylor, the referee for the #UEL final, was harassed by AS Roma supporters at the airport with his family.



Horrible scenes 😖

pic.twitter.com/jEHjJhXy4d