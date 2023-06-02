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Директор Ромы раскритиковал судейство в финальном матче ЛЕ

Английский арбитр не продемонстрировал последовательность своих решений.
Сегодня, 10:40
Севилья - Рома / Getty Images
Севилья - Рома / Getty Images

Тиагу Пинту, генеральный директор Ромы, раскритиковал работу главного арбитра финального поединка ЛЕ Энтони Тэйлора.

Напомним, что в финале Рома уступила Севильи после серии послематчевых пенальти. В этом матче английский арбитр показал 13 желтых карточек, что стало рекордом турнира.

При этом в Риме все равно остались недовольны Тэйлором, в частности, из-за неназначенного пенальти и за то, что арбитр закрывал глаза на нарушения Эрика Ламелы.

"Мы поздравляем Севилью с успехом, их команда упорно боролась за победу. Но я хочу сказать, что уровень судейства не соответствовал стандартам финала еврокубка. 

Всем очевидно, что надо было назначать пенальти за игру рукой Фернандо. Но мы разочарованы не только этим эпизодом. Наш игрок Матич получил желтую карточку за удар локтем в голову Окампоса, хотя там касание произошло случайно.

Но если в этом случае наш игрок получил карточку, если у Тэйлора такие критерии, то удар Ламелы локтем, без сомнения, должен был быть привести к удалению. Рожер получил заметную травму, а Ламелу в итоге простили несколько раз", – сказал Тиагу Пинту для Football Italia

Ранее, напомним, Днепр-1 выступил с заявлением касательно работы судей в УПЛ.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома севилья

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Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

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