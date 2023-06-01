Севилья - Рома 1:1 (по пен. 4:1): обзор матча и результат игры 31.05.2023

В среду, 31 мая, в Будапеште на Пушкаш Арене состоялся финальный поединок Лиги Европы между испанской Севильей и итальянской Ромой.

Команды достаточно близки по стилю игры, а потому не было удивительно то, что они провели два зеркальных тайма.

В первой 45-минутке сначала владели инициативой "джаллоросси", которые и открыли счет в матче. Джанлука Манчини бросил в прорыв Паулу Дибалу, который ворвался в штрафную и пробил точно в дальний угол ворот Яссина Буну.

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Под конец тайма андалусийцы начали понемногу перехватывать инициативу, которая перешла под их контроль уже после перерыва.

И на старте второй половины подопечные Хосе Луиса Мендилибара восстановили паритет. Хесус Навас подал мяч с правого фланга, а Манчини коленом замкнул подачу в собственные ворота.

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Вскоре итальянцы имели прекрасную возможность отыграться, однако за один момент никто из троицы Абрахам-Смоллинг-Ибаньес не смог довести дело до конца.

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За 15 минут до конца основного времени Лукас Окампос прорвался в штрафную номинальных гостей, где его снес Ибаньес. Энтони Тэйлор назначил пенальти, однако после просмотра повтора он отменил свое решение, так как центрбек сыграл в мяч.

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Источник: Getty Images

К основному времени было добавлено шесть минут, и Севилья организовала небольшой финальный штурм, но Рома сумела отбиться - командам предстояло сыграть еще два тайма по 15 минут.

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В первом экстратайме Севилья и Рома порадовали лишь тех, кто хотел заснуть - всего один удар на двоих. Нельзя сказать, что и вторые 15 минут были увлекательными. Да, команды стали чуть активнее, но ничего конкретного.

Единственный, кто хоть как-то расшевелил события в матче - Жозе Моуриньо. Португалец был недоволен тем, что ему не дают провести замену, и устроил небольшую потасовку.

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За оставшееся время никто не сумел вырвать победу, а потому триумфатор Лиги Европы определялся в серии послематчевых пенальти.

По жребию команды били пенальти по воротам, за которыми находились испанские фанаты. Все началось с Окампоса, который был точен. Следом подошел к мячу Брайан Кристанте - итальянец не оставил шансов Буну.

Ламела свою попытку использовал, а Манчини, который решил ударить на силу по центру, попал в ноги вратарю.

Ракитич довел счет до 3:1, а Ибаньес отправил мяч в штангу (Буну едва коснулся). Гонсало Монтьель мог завершить эту серию, но Руи Патрисиу отразил его удар. Однако оказалось, что вратарь выскочил с линии вперед. После подсказки арбитр заставил перебить.

Патрисиу вновь прыгнул в левый угол, но Монтьель в этот раз пробил в противоположную сторону - 4:1 и Севилья стала семикратным победителем Лиги Европы! А Жозе Моуриньо впервые в своей карьере проиграл финал еврокубка.

Статистика матча Севилья - Рома финала Лиги Европы

Севилья - Рома 1:1 (по пен. 4:1)

Голы: Манчини, 55 (аг.) - Дибала, 35.

Владение мячом: 64% - 36%

Удары: 17 - 10

Удары в створ: 3 - 3

Фолы: 21 - 19

Ожидаемые голы (xG): 0.97 - 1.91

Севилья: Буну - Навас (Монтьель, 95), Баде, Гудель (Маркао, 120+7), Теллес (Рекик, 95) - Фернандо (Жордан, 120+7), Ракитич, Окампос, Торрес (Сусо, 46), Хиль (Ламела, 46) - Эн Несири.

Рома: Патрисиу - Манчини, Смоллинг, Ибаньес - Челик (Залевски, 91), Кристанте, Матич (Бове, 120), Спинаццола (Льоренте, 106) - Пеллегрини (Эль-Шаарави, 106) - Дибала (Вейналдум, 68), Абрахам (Белотти, 75).

Предупреждения: Мир, Ракитич, Ламела, Жордан, Монтьель, Окампос - Матич, Пеллегрини, Манчини, Кристанте, Челик, Залевски, Карсдорп.