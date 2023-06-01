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Моуринью отреагировал на слухи по поводу своего ухода из Ромы

Португалец креативно ответил по поводу своего будущего.
Сегодня, 10:20
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

В рамках финала Лиги Европы Рома проиграла Севильи (1:1, 1:4 по пенальти).

Главный тренер итальянской команды Жозе Моуринью поделился мнением по поводу слухов об его уходе. По словам португальца, он до конца чемпионата Италии останется в Роме.

"В понедельник я ухожу в отпуск. Если у нас будет время поговорить об этом до понедельника, мы это сделаем. Если нет, то я уйду в отпуск, а дальше посмотрим. Я должен бороться за этих ребят и поэтому не могу говорить объективно, что я останусь.

Я - серьезный человек. Я сказал владельцам еще несколько месяцев назад, что если бы я имел какие-то контакты с другими клубами, они первыми узнали бы об этом. Я всегда был бы честным и прямым. Я общался с клубом в декабре, когда получил приглашение от национальной сборной Португалии. С тех пор я больше ни с кем не общался. У меня остался год контракта, и вот возникла такая ситуация. Я хочу остаться в Роме, но мои игроки заслуживают большего. И я также заслуживаю большего", - приводит слова тренера Football Italia.

Отметим, что в понедельник, 4 июня, Рома проведет заключительный матч сезона в чемпионате Италии против Специи.

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Действующий контракт тренера с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Севилья - Рома.


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Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

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