Мастер финальных точек: Игрок Севильи отметился уникальным достижением в победных финалах

Гонсало Монтьель умеет забивать решающие пенальти как с клубом, так и со сборной Аргентины.

В рамках финала Лиги Европы Севилья переиграла Рому (1:1, 4:1 по пенальти) и выиграла чемпионский трофей.

Футболист испанской команды Гонсало Монтьель отметился необычным достижением.

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Аргентинец, хоть и не с первого раза переиграл вратаря Руи Патрисиу, но со второй отметился победным голом, который и принес трофей.

Примечательно, что защитник реализовал решающий пенальти на чемпионате мира. Тогда сборная Аргентины переиграл в серии пенальти Францию и завоевала национальный трофей.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Севилья - Рома.