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Ювентус попробует перехватить хавбека у МЮ

Будущее Софьяна Амрабата остается туманным.
Вчера, 22:34
Софьян Амрабат / Getty Images
Софьян Амрабат / Getty Images

Туринский Ювентус нацелился на Софьяна Амрабата, пишет La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что марокканец уже некоторое время является целью Манчестер Юнайтед, однако клуб до сих пор не сделал официального предложения. "Дьяволы" ждут продажи одного из своих хавбеков.

При этом в отношении Амрабата активизировался Ювентус. "Бьянконери" планировали подписать Франка Кессье, но тот выбрал Саудовскую Аравию.

Потому теперь итальянцы вновь вернулись к варианту с Амрабатом, за которым внимательно следили еще с ЧМ в Катаре.

Фиорентина оценивает своего игрока в 25-30 млн евро. Ювентус может позволить себе такие траты.

Ранее также стало известно, что Гонсалу Рамуш официально присоединился к ПСЖ.

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