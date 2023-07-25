Манчестер Юнайтед находится в шаге от подписания игрока-открытия ЧМ-2022

Опорный полузащитник Фиорентины Софьян Амрабат может перебраться в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Клубы близки к договоренности о трансфере опорного полузащитника за 25 миллионов евро и бонусы. Сделку закроют в скором времени.

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Сам 26-летний марокканец подпишет с клубом контракт на четыре года. Остальные детали сделки пока неизвестны.

В минувшем сезоне на счету Амрабата один ассист в 29 матчах Серии А.

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