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Манчестер Юнайтед находится в шаге от подписания игрока-открытия ЧМ-2022

Амрабат продолжил карьеру в стане "красных дьяволов".
Сегодня, 13:20
Софьян Амрабат / Getty Images
Софьян Амрабат / Getty Images

Опорный полузащитник Фиорентины Софьян Амрабат может перебраться в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Клубы близки к договоренности о трансфере опорного полузащитника за 25 миллионов евро и бонусы. Сделку закроют в скором времени.

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Сам 26-летний марокканец подпишет с клубом контракт на четыре года. Остальные детали сделки пока неизвестны.

В минувшем сезоне на счету Амрабата один ассист в 29 матчах Серии А.

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