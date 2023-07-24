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Манчестер Юнайтед хотел купить вратаря Милана, но продажа Тонали все испортила

Вот так Ньюкасл не только приобрел классного хавбека, но и поставил подножку своим соотечественникам.
Вчера, 23:22
Майк Меньян / Getty Images
Майк Меньян / Getty Images

Несколькими днями ранее Манчестер Юнайтед объявил о трансфере Андре Онана из Интера. Однако история о первом номере манкунианцев могла быть совершенно другой, при этом также имея миланский оттенок.

Как сообщает The Athletic, "красные дьяволы" связывались с Миланом, чтобы узнать о доступности Майка Меньяна. Это произошло перед миланским дерби в полуфинале Лиги чемпионов.

Юнайтед сохранял интерес к голкиперу сборной Франции до тех пор, пока не состоялся трансфер Сандро Тонали в Ньюкасл за 70 миллионов евро.

Потеряв одного из своих ключевых игроков, "россонери" не планировали терять еще одного за даже просто высокую цену, а потому запросили за своего голкипера 100 миллионов, что сразу же поставило крест на потенциальном переезде Меньяна на Олд Траффорд.

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После этого МЮ переключился на другую цель в том же городе - Андре Онана, который и был приобретен за 52,5 миллиона.

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