Цыганков и Довбик отметились результативными действиями в матче с Гранадой

Вот что бывает, когда украинский дуэт вместе играет с первых минут встречи.

В понедельник, 18 сентября, в рамках пятого тура Ла Лиги Жирона отправилась в гости к Гранаде.

В стартовом составе каталонского коллектива вышли Виктор Цыганков и Артем Довбик. Они же помогли организовать своей команде комфортное преимущество к перерыву.

Сначала на 22-й минуте отличился экс-вингер Динамо. Савио отдал пас украинцу на правый полуфланг, откуда Виктор сместился ближе к центру и пробил точно в дальнюю "девятку" ворот Гранады.

Видео гола Виктора Цыганкова:

А спустя 12 минут настала очередь Довбика записывать результативное действие на свой счет. Алейш Гарсия исполнил штрафной с правого фланга, навесив на дальнюю штангу. Там Артем головой скинул мяч на Давида Лопеса, которому оставалось не промазать по пустым воротам.

Видео ассиста Артема Довбика:

Напомним, что для Артема Довбика это полноценный дебют за Жирону, так как в прошлых матчах он лишь выходил на замену.

Источник: MEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!