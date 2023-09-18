Цыганков и Довбик отметились результативными действиями в матче с Гранадой
В понедельник, 18 сентября, в рамках пятого тура Ла Лиги Жирона отправилась в гости к Гранаде.
В стартовом составе каталонского коллектива вышли Виктор Цыганков и Артем Довбик. Они же помогли организовать своей команде комфортное преимущество к перерыву.
Сначала на 22-й минуте отличился экс-вингер Динамо. Савио отдал пас украинцу на правый полуфланг, откуда Виктор сместился ближе к центру и пробил точно в дальнюю "девятку" ворот Гранады.
Видео гола Виктора Цыганкова:
А спустя 12 минут настала очередь Довбика записывать результативное действие на свой счет. Алейш Гарсия исполнил штрафной с правого фланга, навесив на дальнюю штангу. Там Артем головой скинул мяч на Давида Лопеса, которому оставалось не промазать по пустым воротам.
Видео ассиста Артема Довбика:
Напомним, что для Артема Довбика это полноценный дебют за Жирону, так как в прошлых матчах он лишь выходил на замену.
Источник: MEGOGO
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