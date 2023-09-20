Азар может передумать завершать карьеру ради возвращения на родину

Три брата потенциально будут играть в одном городе.

В последнее время будущее экс-вингера Реала Эдена Азара покрыто туманом: кто-то считает, что он завершит карьеру (о чем бельгиец сам намекал), кто-то - что он продолжит играть.

Как сообщает AS, у 32-летнего футболиста появился один интересный вариант с продолжением карьеры на родине.

По информации источника, Азару может предложить контракт Юнион, который в этом году будет выступать в Лиге Европы.

Сообщается, что клуб из Брюселя уже связывался с игроком о потенциальном сотрудничестве. Пока что он еще не принял окончательное решение.

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Если Эден примет предложение Юниона, то это создаст прецедент, когда три брата будут играть за три команды из одного города: недавно Торган Азар перешел в Андерлехт, а Килиан Азар выступает за РВД Моленбек - все они проводят свои матчи в Брюсселе.

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