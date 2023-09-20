iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Азар может передумать завершать карьеру ради возвращения на родину

Три брата потенциально будут играть в одном городе.
Сегодня, 17:54
Эден Азар / Getty Images
Эден Азар / Getty Images

В последнее время будущее экс-вингера Реала Эдена Азара покрыто туманом: кто-то считает, что он завершит карьеру (о чем бельгиец сам намекал), кто-то - что он продолжит играть.

Как сообщает AS, у 32-летнего футболиста появился один интересный вариант с продолжением карьеры на родине.

По информации источника, Азару может предложить контракт Юнион, который в этом году будет выступать в Лиге Европы.

Сообщается, что клуб из Брюселя уже связывался с игроком о потенциальном сотрудничестве. Пока что он еще не принял окончательное решение.

Читай также: Футбол сегодня: Лига чемпионов вернулась - матч Баварии и Юнайтед, игра Реала и дебют Трубина

Если Эден примет предложение Юниона, то это создаст прецедент, когда три брата будут играть за три команды из одного города: недавно Торган Азар перешел в Андерлехт, а Килиан Азар выступает за РВД Моленбек - все они проводят свои матчи в Брюсселе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: юнион Эден Азар

Статьи по теме

Битва Мак Аллистеров: игроки Юниона не сдерживали эмоций от результатов жеребьевки Лиги Европы Битва Мак Аллистеров: игроки Юниона не сдерживали эмоций от результатов жеребьевки Лиги Европы
Азар мог вернуться в АПЛ этим летом Азар мог вернуться в АПЛ этим летом
Азар собирается завершить карьеру Азар собирается завершить карьеру
Самые дорогие трансферы в истории футбола Самые дорогие трансферы в истории футбола
Помочь журналистам

Видео

Гранада - Жирона 2:4 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Гранада - Жирона 2:4 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Киберспорт20:55
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Европа20:47
"Ленивый му*ак": легенда Ливерпуля снова набросилась с критикой на Погба
20:45
Сборная Украины по футзалу потерпела обидное поражение от Польши
Европа20:21
Онана: Заменить Де Хеа не так-то просто
Лига конференций20:13
Чурко: Для Зари главное - выжать максимум в номинально домашних матчах и выйти из группы
Европа19:59
Палкин: ФИФА убила украинский футбол
НБА19:53
Главный талант НБА: Сыграю на Олимпиаде-2024 - будем бороться только за золото
Европа19:50
Кейн: Магуайра сделали козлом отпущения
Лига конференций19:35
Лига конференций-2023/24: Лилль добыл уверенную победу над Олимпией
Европа19:21
"Мое сердце здесь": Клопп высказался о возможности возглавить сборную Германии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK