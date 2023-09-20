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"Мое сердце здесь": Клопп высказался о возможности возглавить сборную Германии

Немец не хочет уходить из Ливерпуля до окончания своего контракта.
Сегодня, 19:21
Юрген Клопп
Юрген Клопп

Рулевой английского Ливерпуля Юрген Клопп высказался о шансе возглавить сборную Германии в преддверии домашнего Евро-2024.

Немец отметил, что его сердце принадлежит "красным" и он не собирается покидать клуб с действующим контрактом.

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"Я предан Ливерпулю. Мое сердце здесь, в Ливерпуле. 

Нельзя просто вычеркнуть последние 8 лет. Я подписал контракт здесь, и, насколько я помню, меня не накачивали наркотиками и не связывали, когда я его подписывал... Это мое четкое решение", - заявил Юрген.

Отметим, что контракт специалиста с мерсисайдцами заканчивается в 2026 году.

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