"Мое сердце здесь": Клопп высказался о возможности возглавить сборную Германии

Немец не хочет уходить из Ливерпуля до окончания своего контракта.

Рулевой английского Ливерпуля Юрген Клопп высказался о шансе возглавить сборную Германии в преддверии домашнего Евро-2024.

Немец отметил, что его сердце принадлежит "красным" и он не собирается покидать клуб с действующим контрактом.

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"Я предан Ливерпулю. Мое сердце здесь, в Ливерпуле.

Нельзя просто вычеркнуть последние 8 лет. Я подписал контракт здесь, и, насколько я помню, меня не накачивали наркотиками и не связывали, когда я его подписывал... Это мое четкое решение", - заявил Юрген.

Отметим, что контракт специалиста с мерсисайдцами заканчивается в 2026 году.

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