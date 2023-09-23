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Награда за преданность: турецкий клуб осчастливил юного фаната, который встречал командный автобус

Самсунспор отметился милейшим поступком.
Сегодня, 14:22
Мальчик на тренировке команды / instagram.com/samsunspor
Мальчик на тренировке команды / instagram.com/samsunspor

В субботу, 23 сентября, в рамках чемпионата Турции Самсунспор проведе поединок против Антальяспора.

В преддверии игры на клубной страницы в Instagram Самсунспора появилось забавное видео.

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В ролике показано, как маленький мальчик во вратарских перчатках, постоянно встречается клубный автобус. В один из прекрасных дней игроки и представители команды вышли с транспорта, чтобы вручить мальчику футбольный мяч и сделать памятные фотографиию

Затем клуб пригласил ребенка на тренировку команды, чтобы вручить ему вратарскую экипировку.

В турнирной таблице чемпионата Самсунспор занимает последнее место.

Ранее сообщалось, что Неймар отдыхал с незнакомками в ночном клубе, пока его беременная девушка сидела дома.

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