Награда за преданность: турецкий клуб осчастливил юного фаната, который встречал командный автобус

В субботу, 23 сентября, в рамках чемпионата Турции Самсунспор проведе поединок против Антальяспора.

В преддверии игры на клубной страницы в Instagram Самсунспора появилось забавное видео.

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В ролике показано, как маленький мальчик во вратарских перчатках, постоянно встречается клубный автобус. В один из прекрасных дней игроки и представители команды вышли с транспорта, чтобы вручить мальчику футбольный мяч и сделать памятные фотографиию

Затем клуб пригласил ребенка на тренировку команды, чтобы вручить ему вратарскую экипировку.

В турнирной таблице чемпионата Самсунспор занимает последнее место.

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