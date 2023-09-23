Награда за преданность: турецкий клуб осчастливил юного фаната, который встречал командный автобус
В субботу, 23 сентября, в рамках чемпионата Турции Самсунспор проведе поединок против Антальяспора.
В преддверии игры на клубной страницы в Instagram Самсунспора появилось забавное видео.
Читай также: Преследовали идола: фанаты иранской команды устроили безумие, встретив Роналду - клуб сделал подарок
В ролике показано, как маленький мальчик во вратарских перчатках, постоянно встречается клубный автобус. В один из прекрасных дней игроки и представители команды вышли с транспорта, чтобы вручить мальчику футбольный мяч и сделать памятные фотографиию
Затем клуб пригласил ребенка на тренировку команды, чтобы вручить ему вратарскую экипировку.
В турнирной таблице чемпионата Самсунспор занимает последнее место.
Ранее сообщалось, что Неймар отдыхал с незнакомками в ночном клубе, пока его беременная девушка сидела дома.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!