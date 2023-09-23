Ман Сити в меньшинстве удержал победу против Ноттингема

Гости так и не смогли реализовать свое преимущество.

В субботу, 23 сентября, Манчестер Сити принимал дома Ноттингем Форест.

Хозяева сразу могли отличиться, но Тернер парировал классный удар Альвареса со штрафного. Однако уже на 7-й минуте гости все равно пустили быстрый гол стараниями Уокера и Фодена. А еще через семь минут очередной гол на свой счет записал и Холанд.

Очеивдно, "горожан" было мало двух голов, потому Сити продолжил громить соперника, но гости неплохо защищались. А под конец первого тайма Родри получил прямую красную на грубое поведение на поле.

Во втором тайме "лесники" попытались осадить ворота Эдерсона, создали несколько классных моментов, но не смогли забить даже один мяч. За то Холанд чуть было не сделал дубль, но смазал по почти пустым воротам. Команда Гвардиолы удержала уверенную победу.

Статистика матча Манчестер Сити - Ноттингем Форест шестого тура чемпионата Англии

Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0

Голы: Фоден, 7, Холанд, 14

Ожидаемые голы (xG): 1.45 - 0.87

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 7 - 10

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 6 - 6

Фолы: 8 - 17

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Гвардиол - Родри, Фоден (Грилиш, 87), Матеуш Нунеш, Доку (Филлипс, 51), Альварес (Аке, 57), Холанд.

Ноттингем Форест: Тернер - Айна (Ориги, 75), Орье (Хадсон-Одои, 56), Боли, Ниакате, Нуну Тавареш (Монтьель, 39) - Гиббс-Уайт, Домингес, Мангаля, Сангаре (Эланга, 56) - Авонийи (Вуд, 75).

Предупреждения: Аканжи, 18, Гваридола, 19, Эдерсон, 58, Грилиш, 90+3 - Тавареш, 21, Сангаре, 45+1, Гиббс-Уайт, 46, Авонийи, 58, Мангаля, 77, Ориги, 81, Монтиэль, 90+3

Удаление: Родри, 46

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