Рэшфорд и Погба отказались от возможности стать капитаном Манчестер Юнайтед

Недавно бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер дал большое интервью The Athletic, в котором рассказал о периоде своей работы в английском клубе.

Там он также задел тему капитанства манкунианцев. Он рассказал, что предлагал двум футболистам возможность стать капитаном команды, но они отказались. Однако норвежец отказался озвучивать имена отказников.

"Я не буду называть имена, но я был очень разочарован, когда некоторые игроки отказались от шанса стать капитаном", - сказал Сульшер.

Как сообщает talkSPORT со ссылкой на The Sun, этими игроками были Поль Погба и Маркус Рэшфорд.

"Погба предложили это, но он сказал, что хочет покинуть клуб, поэтому отказался. Рэшфорду также предложили стать капитаном, но он сказал, что не думает, что готов к этому", - говорится в статье.

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Напомним, что, когда Оле Гуннар Сульшер возглавил Манчестер Юнайтед, капитаном команды был Антонио Валенсия. Затем его роль подхватили Эшли Янг и Харри Магуайр.

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