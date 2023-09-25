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Вот так встреча: Кейн провел Октоберфест в компании своего двойника

Англичанин явно не ожидал увидеть самого себя на празднике.
Вчера, 23:18
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Харри Кейн встретил своего двойника во время посещения Октоберфеста со своими товарищами по Баварии на этих выходных.

На фестивале в Мюнхене все появились в приподнятом настроении, включая англичанина, который получил возможность встретиться со своим двойником Штеффеном.

Парень уже общался с Кейном с момента перехода игрока в Баварию. Он позировал фотографам с болельщиками возле тренировочной базы клуба вскоре после того, как футболист ушел из Тоттенхэма.

Напомним, капитан сборной Англии перебрался этим летом в Баварию за 100 млн евро, подписав долгосрочный контракт.

Ранее сообщалось, что Кейн установил рекорд результативности в Баварии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Октоберфест Харри Кейн

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