Вот так встреча: Кейн провел Октоберфест в компании своего двойника

Англичанин явно не ожидал увидеть самого себя на празднике.

Харри Кейн встретил своего двойника во время посещения Октоберфеста со своими товарищами по Баварии на этих выходных.

На фестивале в Мюнхене все появились в приподнятом настроении, включая англичанина, который получил возможность встретиться со своим двойником Штеффеном.

Парень уже общался с Кейном с момента перехода игрока в Баварию. Он позировал фотографам с болельщиками возле тренировочной базы клуба вскоре после того, как футболист ушел из Тоттенхэма.

Напомним, капитан сборной Англии перебрался этим летом в Баварию за 100 млн евро, подписав долгосрочный контракт.

Ранее сообщалось, что Кейн установил рекорд результативности в Баварии.

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