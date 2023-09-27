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Хавбек клуба МЛС - о том, как остановить Месси: Нет никакой теории

Игроки не знают, как остановить аргентинца.
Сегодня, 15:20
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Хавбек Хьюстон Динамо Эктор Эррера высказался о предстоящей игре против Интер Майами в финале Открытого кубка США.

"Для нас это мотивация – иметь возможность сыграть против него. У меня была возможность играть против него много раз, и это мотивирует, ты воодушевлен возможностью победить его.

Зная Херардо, они будут ждать, чтобы понять, сможет ли он сыграть или нет. Мы знаем, на что он способен на поле, но мы сосредоточены на себе, на том, что мы сами должны сделать".

 

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"Я говорил это много раз: иногда кажется, что Месси не в игре и не находит свободного места, но в тот момент, когда ему дают минимальное пространство, он этим пользуется. Нет никакой теории, как его остановить.

Я думаю, нам придется очень хорошо работать как команде и позволить случиться тому, чего хочет Бог", – сказал мексиканец в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, в ночь на 28 сентября состоится финал Открытого кубка США, где Хьюстон Динамо сыграет с Интер Майами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС Лионель Месси интер майами

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