Модрич может стать одноклубником Месси

Хавбек Реала Лука Модрич может продолжить карьеру в Интер Майами. Об этом сообщает издание The Dubrovnik Times.

Совладелец клуба Дэвид Бекхэм лично хочет видеть в команде 38-летнего футболиста сборной Хорватии. Недовольство малым количеством игрового времени может побудить игрока покинуть Мадрид.

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Также, по данным источника, Интер Майами хочет усилиться другом и экс-форвардом Барселоны Луисом Суаресом, однако данный переход будет зависеть от физических кондиций уругвайца.

В текущем сезоне на счету Модрича шесть матчей в рамках Ла Лиги, в которых игрок не отличился результативными действиями.

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