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Модрич и Кроос недовольны своей ролью в Реале

Ветераны требуют больше игрового времени.
Сегодня, 14:20
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

В стане Реала накаляется атмосфера. Об этом сообщает издание Relevo.

Полузащитники "сливочных" Лука Модрич и Тони Кроос недовольны своим положением в клубе. Футболисты хотят иметь больше игрового времени на поле.

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Оба хавбека знают, что в команде сейчас перестройка, однако они удивлены резким ограничением выхода на поле. Игроки в ближайшее время проведут с Карло Анчелотти беседу по этому поводу.

Модрич и Кроос постараются вернуть себе статус важных футболистов полузащиты, несмотря на активное развитие молодых игроков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Кроос Лука Модрич Реал Мадрид

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