Модрич и Кроос недовольны своей ролью в Реале
Ветераны требуют больше игрового времени.
В стане Реала накаляется атмосфера. Об этом сообщает издание Relevo.
Полузащитники "сливочных" Лука Модрич и Тони Кроос недовольны своим положением в клубе. Футболисты хотят иметь больше игрового времени на поле.
Читай также: Хавбек Реала жестко "осадил" Гвардиолу на пресс-конференции
Оба хавбека знают, что в команде сейчас перестройка, однако они удивлены резким ограничением выхода на поле. Игроки в ближайшее время проведут с Карло Анчелотти беседу по этому поводу.
Модрич и Кроос постараются вернуть себе статус важных футболистов полузащиты, несмотря на активное развитие молодых игроков.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!