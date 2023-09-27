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Вильярреал - Жирона: результат матча

Клуб с украинским дуэтом возглавляет турнирную таблицу.
Сегодня, 21:56
Вільярреал - Жирона / Getty Images
Вільярреал - Жирона / Getty Images

В среду, 27 сентября, в рамках седьмого тура Ла Лиги Жирона с Довбиком и Цыганковым отправилась в гости к Вильярреалу.

Хозяева попытались забить быстрый гол, и в целом первые 20 минут прошли под диктовку "желтой субмарины". Вскоре и Довбик, и Цыганков имели шансы открыть счет, но оба смазали свои удары. Еще шанс имел Пино, но Гассанига сыграл надежно, на том первый тайм и закончился.

А второй тайм начался с пенальти в ворота Жироны, который безошибчно оформил ветеран Дани Парехо. Однако хозяева недолго вели в счету, Довбик безошибочно закончил атаку своей команды отличным голом. А еще через пять минут Эрик Гарсия вывел Жирону вперед.

После этого обе команды, скорее, просто доигрывали матч, Жирона попросту не позволяла  сопернику что-либо создать, и сама не могла нащупать возможности у ворот Вильярреала.

Статистика матча чемпионата Испании Вильярреал - Жирона

Вильярреал - Жирона 1:2

Голы: Парехо (пенальти), 49 - Довбик, 56, Гарсия, 61

xG: 2.01 - 2.32
Удары: 14 - 17
Удары в створ: 3 - 5
Владение мячом: 53% - 47%

Вильярреал: Йоргенсен - Фойт, Альбиоль (Габбия, 78), Манди, Педраса - Пино (Ахомаш, 59), Капу (Терратс, 59), Парехо (Тригерос, 90+7), Алекс Баэна - Моралес (Бреретон, 78), Серлот.

Жирона: Гассанига - Мартинес (Ян Коуто, 52), Давид Лопес, Эрик Гарсия (Блинд, 90+7), Мигель Гутьеррес - Алеиш Гарсия, Эррера, Мартин (Порту, 53), Цыганков (Солис, 89), Савио, Довбик (Стуани), 69.

Предупреждения: Пино, 16, Баэна, 89, Бреретон, 90+4 - Эррера, 58

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вильярреал Жирона

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