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Дочь Гвардиолы восхитила подписчиков сменой образа

Мария решила покрасить волосы.
Сегодня, 10:14
Мария Гвардиола / Instagram
Мария Гвардиола / Instagram

Дочь Пепа Гвардиолы Мария Гвардиола в очередной раз восхитила своих подписчиков.

Девушка, сменившая образ при помощи покраски волос, поделилась серией фотоснимков в своем Instagram.

Ее многочисленные поклонники в социальных сетях оценили шикарный внешний вид испанки.

"Мария, ты просто великолепна", - написал один из них, а другой прокомментировал фото так: "Потрясающая девушка".

Отметим, что ранее Мария была блондинкой, хотя ее "натуральным" цветом является именно темный.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мария Гвардиола

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