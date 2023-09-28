Дочь Гвардиолы восхитила подписчиков сменой образа
Мария решила покрасить волосы.
Дочь Пепа Гвардиолы Мария Гвардиола в очередной раз восхитила своих подписчиков.
Девушка, сменившая образ при помощи покраски волос, поделилась серией фотоснимков в своем Instagram.
Ее многочисленные поклонники в социальных сетях оценили шикарный внешний вид испанки.
"Мария, ты просто великолепна", - написал один из них, а другой прокомментировал фото так: "Потрясающая девушка".
Отметим, что ранее Мария была блондинкой, хотя ее "натуральным" цветом является именно темный.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!