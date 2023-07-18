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"Месси не его лучшее творение": Дочь Гвардиолы вновь восхитила соцсети своей красотой

Мария не устает радовать своих подписчиков.
Сегодня, 10:47
Мария Гвардиола / Getty Images
Мария Гвардиола / Getty Images

Дочь Хосепа Гвардиолы Мария вновь взбудоражила своих подписчиков красотой.

22-летняя девушка поделилась в своем Instagram серией фото в длинном обтягивающем платье, получив множество комплиментов от пользоваетелей соцсети.

"Один из поклонников написал: "Я подтверждаю, что Месси не был его величайшим творением".

Другой прокомментировал: "Прекрасно".

Третий написал: "Спасибо, Пеп".

Напомним, ранее Мария впечатлила своих подписчиков своей формой в синем боди.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пеп Гвардиола Мария Гвардиола

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