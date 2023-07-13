"Лучшее, что создал Пеп после Месси": Дочь Гвардиолы взбудоражила подписчиков своей красотой

Дочь Пепа Гвардиолы Мария в очередной раз взбудоражила подписчиков своей красотой.

Девушка предстала перед общественностью в обтягающем синем корсете, который привлек внимание многих пользователей Instagram.

Мария получила множество комплиментов в свой адрес. Один из читателей ее аккаунта назвал ее "лучшим творением Пепа после Лионеля Месси".

Другой написал: "О Мария, как ты мне нравишься, прекраснейшая из всех".

Третий заключил: "Чрезвычайно милая и очень красивая.

Напомним, ранеедочь Гвардиолы шокировала смелым образом.

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