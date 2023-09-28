Итальянский клуб подпишет экс-игрока Металлиста

Алехандро Гомес наконец нашел себе клуб.

Алехандро Гомес в ближайшее время присоединится к Монце, утверждает Фабрицио Романо.

Экс-игрок Металлиста находится без клуба с 1 сентября после того, как Севилья расторгла с ним контракт.

В течение неекоторого время ходили слухи, что игрок присоединится к Монце, но клуб передумал. А сейчас травму получил игрок основного состава Джанлука Капрари, потому мнение клуба изменилось.

Алехандро Гомес - чемпион мира, а так же он хорошо знает Серию А, в которой играл за Катанью и Аталанту.

Ранее также сообщалось об интересе саудовских клубов к одному из лидеров Интера.

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