Итальянский клуб подпишет экс-игрока Металлиста
Алехандро Гомес наконец нашел себе клуб.
Алехандро Гомес в ближайшее время присоединится к Монце, утверждает Фабрицио Романо.
Экс-игрок Металлиста находится без клуба с 1 сентября после того, как Севилья расторгла с ним контракт.
В течение неекоторого время ходили слухи, что игрок присоединится к Монце, но клуб передумал. А сейчас травму получил игрок основного состава Джанлука Капрари, потому мнение клуба изменилось.
Алехандро Гомес - чемпион мира, а так же он хорошо знает Серию А, в которой играл за Катанью и Аталанту.
Ранее также сообщалось об интересе саудовских клубов к одному из лидеров Интера.
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