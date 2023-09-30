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У Челси появится новый титульный спонсор

На передней стороне футболки "синих" снова появится изображение спонсора.
Сегодня, 17:54
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Челси согласовал сделку с Infinite Athlete, который станет новым титульным спонсором английского клуба, сообщает The Athletic.

За соглашение с Infinite Athlete в качестве своего нового главного спонсора "пенсионеры" получат более 40 миллионов фунтов за этот сезон.

Инжиниринговая биомеханическая компания Infinite Athlete будет спонсировать Челси до конца нынешнего сезона.

Логотип Infinite Athlete также появится на тренировочной форме команды, спонсором которой является туристическая компания Trivago.

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Напомним, что в июле лондонский клуб представил свою новую домашнюю футболку без спонсора на лицевой стороне и провел первый месяц сезона без спонсора после того, как в конце прошлого сезона истек трехлетний контракт с телекоммуникационной сетью 3 UK.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ

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