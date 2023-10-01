Брентфорд - Ноттингем: обзор и результат матча чемпионата Англии 01.10.2023

Украинец может дебютировать в игре против "лесников".

В рамках 7 тура чемпионата Англии Брентфорд встретится с Ноттингем Форест.

Наставник "пчел" Томас Франк определился с составом. Украинец Егор Ярмолюк, как и во всех предыдущих случаях в этом сезоне АПЛ, остался в запасе.

Отметим, что матч Брентфорд - Ноттингем состоится сегодня, 1 октября, в 16:00 по киевскому времени.

После 6 сыгранных матчей коллектив Томаса Франка идет на 14 месте с 6 очками, а подопечные Стива Купера на 12 позиции с 7 пунктами.

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