Брентфорд - Ноттингем: обзор и результат матча чемпионата Англии 01.10.2023
Украинец может дебютировать в игре против "лесников".
В рамках 7 тура чемпионата Англии Брентфорд встретится с Ноттингем Форест.
Наставник "пчел" Томас Франк определился с составом. Украинец Егор Ярмолюк, как и во всех предыдущих случаях в этом сезоне АПЛ, остался в запасе.
Your Bees to face Forest 🐝#NFOBRE | #BrentfordFC pic.twitter.com/5REnH7i34v— Brentford FC (@BrentfordFC) October 1, 2023
Отметим, что матч Брентфорд - Ноттингем состоится сегодня, 1 октября, в 16:00 по киевскому времени.
После 6 сыгранных матчей коллектив Томаса Франка идет на 14 месте с 6 очками, а подопечные Стива Купера на 12 позиции с 7 пунктами.
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