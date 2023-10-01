Рома - Фрозиноне 2:0: обзор и результат матча чемпионата Италии 01.10.2023

В воскресенье, 1 октября, в рамках седьмого тура Серии А Рома принимала Фрозиноне. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

В первой половине игры Ромелу Лукаку отличился голом. Пауло Дибала организовал забитым мяч на 22-й минуте, отдав ассист.

Во втором тайме Лоренцо Пеллегрини удвоил преимущество своей команды, установив финальный результат на табло.

Таким образом, после семи туров Рома поднялась на 12-е место, набрав 8 очков, а Фрозиноне занимает 10-е место с 9-ю баллами.

Статистика матча чемпионата Италии Рома - Фрозиноне

Рома - Фрозиноне 2:0

Голы: Лукаку, 22, Пеллегрини, 83

Ожидаемые голы (xG): 0.45 - 0.78

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 11 - 8

Удары в створ: 5 - 0

Атаки: 100 - 106

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