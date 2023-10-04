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ПСЖ интересуется бразильским вундеркиндом

Эстеван Виллиан может перебраться в Европу.
Сегодня, 20:15
Эстеван Виллиан / Twitter
Эстеван Виллиан / Twitter

Бразильский вундеркинд Эстеван Виллиан может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, 16-летний универсальный вингер может стать следующей крупной продажей Палмейраса после Эндрика. В услугах Эстевана заинтересован ПСЖ.

В то же время испанское СМИ отмечает, что сам бразилец предпочитает переход в каталонскую Барселону, которая также хотела бы видеть его в своих рядах.

Стоит сказать, что Эстеван не сможет полноценно перебраться в Европу до того, как ему исполниться 18 лет, хотя клубы могут согласовать трансфер уже сейчас.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона палмейрас ПСЖ

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