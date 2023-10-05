Арсенал посоревнуется с топ-клубами АПЛ за брата одного из своих игроков
Квентен Тимбер, возможно, в будущем будет играть за один клуб со своим родственником.
Хавбек нидерландского Фейеноорда Квентен Тимбер привлек внимание топ-клубов АПЛ.
Как сообщает издание 90min, Тимбер входит в сферу интересов Арсенала, Ливерпуля и МЮ. Детали потенциального трансфера неизвестны.
Отметим, что в стане лондонцев играет родной брат Квентена Юрриен Тимбер. При этом ранее защитник "канониров" играл за одного из принципиальных соперников команды своего родственника, а именно за Аякс.
В текущем сезоне полузащитник провел за роттердамский коллектив 10 матчей, забив 1 гол и отдав 3 ассиста.
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