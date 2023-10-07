"Почти в этом уверен": Моуриньо высказался о потенциальной работе в Саудовской Аравии

Наставник Ромы Жозе Моуриньо поделился мыслями о перспективе возглавить в будущем какой-то клуб в Саудовской Аравии.

Португалец выразил уверенность в том, что рано или поздно он окажется в этом чемпионате.

"Когда я буду свободен, я поеду в Саудовскую Аравию, но я убежден, что буду там работать. Не знаю, когда, но я в этом почти уверен.

Я предан своей работе и хочу отдать клубу все до последнего дня. Никто не знает будущего, но я точно это сделаю (поработаю в Саудовской Аравии - прим.)", - сказал португалец

Отметим, что Рома неудачно стартовала в чемпионате Италии и уже нашла потенциальную замену Моуриньо

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