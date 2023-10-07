"Я в восторге": Игрок Реала высказался об игре с Беллингемом
Винисиус вновь отвесил порцию комплиментов своему одноклубнику.
Бразилец Винисиус Жуниор снова поделился мыслями об игре в одной команде с Джудом Беллингемом.
По словам Жуниора, англичанин словно рожден для того, чтобы играть за Реал.
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"Это невероятно. Он родился, чтобы играть за Реал и отметить эпоху в величайшей команде мира.
Надеюсь, наша связь будет продолжаться долгие годы, потому что мы собираемся играть вместе здесь в течение длительного времени. Я в восторге от него", - цитирует вингера пресс-служба "сливочных".
Отметим, ранее Винисиус назвал Беллингема одним из лучших игроков в мире.
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