Наставник Жироны и де Дзерби в списке претендентов на замену Гвардиоле в Ман Сити

Манчестер Сити занялся поиском преемника Пепа Гвардиолы.

Как сообщает издание The Athletic, "горожане" не будут искать только тренеров с опытом работы в топ-клубе и знанием английского, но это безусловно будет плюсом. При этом поиск будет сосредоточен на специалистах, которые способны работать под большим давлением СМИ и имеют схожие взгляды на футбол с нынешним наставником.

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Плюсом для будущего рулевого манкунианцами также будет опыт работы с клубами, которые входят в структуру City Football Group, поэтому, рассматриваются такие имена, как Мичел, возглавляющий сейчас Жирону и Анге Постекоглу, ранее тренировавший Йокогаму Маринос, но это также не является обязательным условием.

Благодаря своим тесным связям с Гвардиолой и тому, что Пеп даже заимствовал некоторые идеи по ходу прошлого сезона у Брайтона, одним из кандидатов также является и экс-тренер Шахтера, ныне работающий на посту главного тренера "чаек" Роберто де Дзерби.

Также источник отмечает, что, вероятнее всего, кандидатура преемника будет согласована с самим испанским специалистом благодаря тому, что тот очень близок с Чики Бегеристайном, в обязанности которого, в частности, входит и процесс подготовки Ман Сити к потенциальному уходу Пепа.

Стоит сказать, что действующий контракт испанца и "горожан" истекает в 2025 году и СМИ предполагают, что именно по истечению соглашения он покинет команду.

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