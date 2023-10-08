Бавария - Фрайбург 3:0: обзор матча и результат игры 08.10.2023

"Ротен" спокойно оформили победу над соперником, который за весь матч практически ничего не создал.

В воскресенье, 8 октября, на Альянц Арене в Мюнхене прошел матч седьмого тура немецкой Бундеслиги между Баварией и Фрайбургом.

В этот день "ротен" никто не мог остановить. Команда Томаса Тухеля провела практически идеальный поединок и завоевала заслуженную победу.

Причем все, что нужно было сделать, игроки Баварии сделали еще в первом тайме. На 12-й минуте Кингсли Коман вывел хозяев поля вперед, после чего Лерой Сане удвоил преимущество своей команды.

Еще к перерыву счет мог стать разгромным, но второй гол Сане был отменен из-за офсайда.

И если Сане не удалось стать автором дубля, это удалось сделать Коману, который установил окончательный счет матча за пять минут до конца основного времени.

"Бразильцы из Брайсгау" ничего не могли поделать со своим оппонентом - на счету Фрайбурга всего два удара за все 90 минут.

За счет победы Бавария поднялась на третье место таблицы, заработав 17 очков. Фрайбург же остался восьмым с десятью баллами в активе.

Статистика матча Бавария - Фрайбург седьмого тура Бундеслиги

Бавария - Фрайбург 3:0

Голы: Коман, 12, 85, Сане, 25.

Ожидаемые голы (xG): 2,49 - 0,08

Владение мячом: 68% - 32%

Удары: 21 - 2

Удары в створ: 5 - 0

Фолы: 7 - 8

Бавария: Ульрайх - Мазрауи, Упамекано (Лаймер, 77), Ким, Дэвис - Горецка, Киммих (Кратциг, 88), Сане, Мюллер (Мусиала, 72), Коман (Чупо-Мотинг, 88) - Кейн (Тель, 72).

Фрайбург: Атуболу - Сильдилья, Лингарт, Гульде - Шаллай (Бройниг, 84), Рель (Филипп, 46), Эггештайн (Рудлин, 84), Кюблер - Доан (Вайсгаупт, 68), Гелер (Адаму, 68), Грифо.

Предупреждение: Мазрауи.

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