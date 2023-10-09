Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира

Рассказываем о том, за кем нужно следить в ближайшие годы.

Футбольный сезон-2023/24 уже набрал свой ход, как и футболисты, которые уже проявляются себя на высшем уровне.

Среди нынешних звезд есть те, кто готов показать себя и стать новым лицом футбольного мира.

Представляем десятку самых перспективных футболистов, которые имеют все шансы покорить футбол.

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ТОП-10 самых перспективных футболистов мира:

Ранее вышел материал, в котором рассказывается про самых богатых футболистов мира.

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