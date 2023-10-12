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Скоулз - о Беллингеме: Он лучше всех игроков, которых мы видели

Легенда МЮ считает Джуда потенциально лучшим игроком мира.
Сегодня, 20:44
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Пол Скоулз остался в полном восторге от выступлений Джуда Беллингема.

По словам легенды МЮ, хавбек лучше всех игроков, которых он видел, и он убежден, что Беллингем сможет достичь любых высот.

"Я думаю, что Джуд Беллингем, учитывая его возраст и то, чего он достиг за свою короткую карьеру, лучше всех игроков, которых мы видели. 

Сейчас он перешел в один из крупнейших клубов мира, в мадридский Реал, и он просто разрывает, как будто играет за Бирмингем в Чемпионшипе! Просто так сильно он выделяется. Мне трудно сравнивать его с кем-либо, на данный момент он просто выделяется.

Он может добиться всего, чего захочет, и он уже прошел долгий путь. Он в мадридском Реале, он может выиграть титулы Ла Лиги и Лиги чемпионов. Это будет его амбицией, и он находится в клубе, который исторически выигрывает крупные турниры. Я не вижу никаких причин, по которым он не может стать одним из лучших в ближайшие 10 лет", – цитирует Скоулза Eurosport.

Ранее другой экс-футболист заявил, что Мбаппе отлично сыграется с Винисиусом.

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