iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Новички Реала и звезды Баварии: определился список номинантов на премию Golden Boy

В начале декабря станет известно имя победителя.
Сегодня, 00:02
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Итальянское издание Tuttosport опубликовали окончательный список номинантов на награду лучшему молодому игроку.

Двадцать футболистов были выбраны аналитическим агенством Football Benchmark, а еще пятерых выбрало лично издание.

Отметим, что в список номинантов не попал Гави, так как он выиграл премию в прошлом году.

Список номинантов на премию Golden Boy 2023:

  • Джуд Беллингем (Реал)
  • Джамал Мусиала (Бавария)
  • Хави Симонс (РБ Лейпциг)
  • Антониу Силва (Бенфика)
  • Алекс Бальде (Барселона)
  • Флориан Виртц (Байер)
  • Беньямин Шешко (РБ Лейпциг)
  • Джорджо Скальвини (Аталанта)
  • Расмус Хейлунд (Манчестер Юнайтед)
  • Ливай Колуилл (Челси)
  • Йохан Бакайоко (ПСВ)
  • Милош Керкез (Борнмут)
  • Артюр Вермерен (Антверпен)
  • Эван Фергюсон (Брайтон)
  • Люка Гурна-Дуат (Ред Булл Зальцбург)
  • Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ)
  • Усман Диоманде (Спортинг)
  • Арно Мартинес (Жирона)
  • Матис Тель (Бавария)
  • Анди Диуф (Ланс)

Уайлд-кард от Tuttosport получили:

  • Арда Гюлер (Реал)
  • Биляль Эль-Ханнус (Генк)
  • Мартин Батурина (Динамо Загреб)
  • Жоау Невеш (Бенфика)
  • Ламин Ямаль (Барселона)

Церемония вручения награды пройдет 4 декабря в Турине.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Golden Boy

Статьи по теме

Сразу три украинца вошли в топ-100 претендентов на Golden Boy 2023 Сразу три украинца вошли в топ-100 претендентов на Golden Boy 2023
Сразу четыре игрока из УПЛ попали в список из 100 претендентов на Golden Boy 2023 Сразу четыре игрока из УПЛ попали в список из 100 претендентов на Golden Boy 2023
Шевченко удостоился престижной награды за выдающуюся карьеру и преданность Украине Шевченко удостоился престижной награды за выдающуюся карьеру и преданность Украине
Гави стал обладателем приза Golden Boy Гави стал обладателем приза Golden Boy
Помочь журналистам

Видео

Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира
Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа00:52
У английского тренера диагностировали рак
Киберспорт00:34
The International: Spirit и Tundra уверенно возглавили свои группы
Европа00:31
Ман Сити намерен продлить сотрудничество с Гвардиолой
Евро-202400:19
Квалификация на ЧЕ-2024: лучшие бомбардиры
Евро-202400:09
Квалификация к Евро-2024: Испания победила Шотландию, Хорватия проиграла Турции
Европа00:02
Новички Реала и звезды Баварии: определился список номинантов на премию Golden Boy
Вчера, 23:58
Европа23:58
Англия U-21 уничтожила сверстников из Сербии в преддверии матча против Украины
Европа23:38
Новичок Челси: Я не знаю, как делать большинство дел самостоятельно
Другие23:26
Женская сборная Украины по гандболу уступила Германии на старте отбора на Евро-2024
Футбол22:55
Экс-супруга Дани Алвеса: Я хочу, чтобы он исчез из моей жизни
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK