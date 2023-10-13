Новички Реала и звезды Баварии: определился список номинантов на премию Golden Boy

В начале декабря станет известно имя победителя.

Итальянское издание Tuttosport опубликовали окончательный список номинантов на награду лучшему молодому игроку.

Двадцать футболистов были выбраны аналитическим агенством Football Benchmark, а еще пятерых выбрало лично издание.

Отметим, что в список номинантов не попал Гави, так как он выиграл премию в прошлом году.

Список номинантов на премию Golden Boy 2023:

Джуд Беллингем (Реал)

Джамал Мусиала (Бавария)

Хави Симонс (РБ Лейпциг)

Антониу Силва (Бенфика)

Алекс Бальде (Барселона)

Флориан Виртц (Байер)

Беньямин Шешко (РБ Лейпциг)

Джорджо Скальвини (Аталанта)

Расмус Хейлунд (Манчестер Юнайтед)

Ливай Колуилл (Челси)

Йохан Бакайоко (ПСВ)

Милош Керкез (Борнмут)

Артюр Вермерен (Антверпен)

Эван Фергюсон (Брайтон)

Люка Гурна-Дуат (Ред Булл Зальцбург)

Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ)

Усман Диоманде (Спортинг)

Арно Мартинес (Жирона)

Матис Тель (Бавария)

Анди Диуф (Ланс)

Уайлд-кард от Tuttosport получили:

Арда Гюлер (Реал)

Биляль Эль-Ханнус (Генк)

Мартин Батурина (Динамо Загреб)

Жоау Невеш (Бенфика)

Ламин Ямаль (Барселона)

Церемония вручения награды пройдет 4 декабря в Турине.

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