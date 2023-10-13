Новички Реала и звезды Баварии: определился список номинантов на премию Golden Boy
В начале декабря станет известно имя победителя.
Итальянское издание Tuttosport опубликовали окончательный список номинантов на награду лучшему молодому игроку.
Двадцать футболистов были выбраны аналитическим агенством Football Benchmark, а еще пятерых выбрало лично издание.
Отметим, что в список номинантов не попал Гави, так как он выиграл премию в прошлом году.
Список номинантов на премию Golden Boy 2023:
- Джуд Беллингем (Реал)
- Джамал Мусиала (Бавария)
- Хави Симонс (РБ Лейпциг)
- Антониу Силва (Бенфика)
- Алекс Бальде (Барселона)
- Флориан Виртц (Байер)
- Беньямин Шешко (РБ Лейпциг)
- Джорджо Скальвини (Аталанта)
- Расмус Хейлунд (Манчестер Юнайтед)
- Ливай Колуилл (Челси)
- Йохан Бакайоко (ПСВ)
- Милош Керкез (Борнмут)
- Артюр Вермерен (Антверпен)
- Эван Фергюсон (Брайтон)
- Люка Гурна-Дуат (Ред Булл Зальцбург)
- Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ)
- Усман Диоманде (Спортинг)
- Арно Мартинес (Жирона)
- Матис Тель (Бавария)
- Анди Диуф (Ланс)
Уайлд-кард от Tuttosport получили:
- Арда Гюлер (Реал)
- Биляль Эль-Ханнус (Генк)
- Мартин Батурина (Динамо Загреб)
- Жоау Невеш (Бенфика)
- Ламин Ямаль (Барселона)
Церемония вручения награды пройдет 4 декабря в Турине.
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