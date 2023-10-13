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Ман Сити намерен продлить сотрудничество с Гвардиолой

Переговоры начнутся на следующей неделе.
Сегодня, 00:31
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Манчестер Сити намерент оставить Пепа Гвардиолу у руля команды, пишет Николо Скира.

"Горожане" уже на следующей неделе начнут с испанцем переговоры по поводу нового контракта.

Текущее соглашение Пепа с клубом рассчитано до 2025 года, а Сити хотел бы продлить его минимум до 2027 года.

Ранее Гвардиола намекал, что хочет сменить место работы, но руководство "горожан" вполне может изменить его планы, сделав его, например, самым высокооплачиваемым тренером мира.

Также ранее сообщалось, что несколько клубов заинтересованы в игроке Ман Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола

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