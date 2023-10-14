Игрок сборной Нидерландов установил необычное достижение

Барт Вербрюгген стал самым молодым игроком в национальной команде на своей позиции с 1969 года.

В рамках отбора на чемпионат Европы Нидерланды уступили Франции со счетом 2:1.

На воротах у "оранжевых" играл футболист Брайтона Барт Вербрюгген, который почти превзошел рекорд 54-летней давности

Барт в возрасте 21 года и 56 дней стал самым молодым игроком на позиции голкипера, сыгравшим за свою сборную с 1969 года. В апреле того года за Нидерланды в матче против Чехословакии сыграл Ян ван Беверен, которому было 21 год и 42 дня.

Отметим, что в этом сезоне Вербрюгген вынужден делить место в старте "чаек" с англичанином Джейсоном Стилом. На счету вратаря всего 5 матчей и 8 пропущенных мячей.

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