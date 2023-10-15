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Лидер молодежной сборной Англии не поможет своей команде в матче против Украины

Плохие новости для фанатов Челси, ведь именно их игрок был вынужден отправиться домой из-за травмы.
Вчера, 22:35
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

Один из лидеров молодежной сборной Англии не поможет своей команде в матче квалификации ЧЕ-2025 против сборной Украины.

Как сообщает Goal, вынужденно расположение "Трех львов" покинул Коул Палмер. Хавбек Челси, который был капитаном англичан в игре с Сербией (9:1), травмировал бедро по ходу второго тайма той встречи и был заменен.

В итоге тренерский штаб принял решение отправить 21-летнего футболиста домой, так как он не успел восстановиться к следующему поединку.

После двух туров англичане и украинцы делят первое место группы F, одержав по две победы. Представители Туманного Альбиона опережают "желто-синих" за счет лучшей разницы голов (+11 против +4).

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Матч отбора ЧЕ-2025 между Украиной и Англией состоится в понедельник, 16 октября. Стартовый свисток поединка запланирован на 19:30 по киевскому времени.

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