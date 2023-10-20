Главный тренер Ромы Жозе Моуринью может летом возглавить Реал. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

В июле 2024 года у португальского специалиста заканчивается контракт с римлянами, ввиду чего его могут пригласить в стан "сливочных". Вероятно, карьера "Особенного" в Италии подошла к концу.

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В свою очередь нынешний наставник Реала Карло Анчелотти летом покинет команду ради работы в станет сборной Бразилии, однако данный исход пока не имеет 100% вероятность. Итальянец может изменить свое решение.

Отметим, в шорт-листе мадридского клуба на пост тренера также находятся Хаби Алонсо (Байер) и Зинедин Зидан.

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