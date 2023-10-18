Реал планирует летом усилить фланги обороны
Испанскому клубу нужны надежные игроки.
Реал планирует в летнее трансферное окно подписать защитников и левый и правый фланг обороны. Об этом сообщает издание Relevo.
Мадридский клуб определил фулбека Баварии Альфонсо Дэвиса как одного из главных претендентов. Руководство пока не связывалось с игроком.
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С правым флангом обороны ситуация гораздо сложнее. Реалу интересен Рис Джеймс из Челси, однако подписать его крайне непросто.
Выходом из данной ситуации может стать продление контракта с Лукасом Васкесом, чей договор истекает в июле 2024 года.
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