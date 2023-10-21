Реал постарается летом подписать защитника Баварии

Реал планирует приобрести защитника Баварии Альфонсо Дэвиса. Об этом сообщает издание Bild.

Следующим летом мадридский клуб надеется подписать контракт с канадцем за 40 миллионов евро. Они готовы выложить до 50 миллионов евро в эту сделку.

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Напомним, действующий контракт Дэвиса с Баварией действителен до лета 2025 года.

В текущем сезоне футболист принял участие в 11 матчах и сделал 3 голевые передачи.

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