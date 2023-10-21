Реал постарается летом подписать защитника Баварии
Мадридцы готовы раскошелиться, но поставили лимит.
Реал планирует приобрести защитника Баварии Альфонсо Дэвиса. Об этом сообщает издание Bild.
Следующим летом мадридский клуб надеется подписать контракт с канадцем за 40 миллионов евро. Они готовы выложить до 50 миллионов евро в эту сделку.
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Напомним, действующий контракт Дэвиса с Баварией действителен до лета 2025 года.
В текущем сезоне футболист принял участие в 11 матчах и сделал 3 голевые передачи.
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