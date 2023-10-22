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Женскую команду Арсенала раскритиковали за командное фото

Все игроки и тренерский штаб оказались белыми.
Сегодня, 15:31
Женская команда Арсенала / arsenal.com
Женская команда Арсенала / arsenal.com

Женская команда Арсенала получила огромное количество критики за командное фото, пишет The Athletic.

Дело в том, что вся команда и тренерский штаб белые. Так что клуб раскритиковали за отстутсвие разнообразия.

Клубу пришлось в срочном порядку приносить извинения, а также объясняться перед болельщиками, почему так вышло.

"Мы признаем, что нынешнему составу женской основной команды не хватает того разнообразия, которое существует в клубе в целом и сообществах, которые мы представляем.

Расширение участия молодых женщин и девушек из разных слоев общества является для нас ключевым приоритетом на уровне академии.

При этом принимаются конкретные меры для того, чтобы занятия футболом стали более доступными для всех.

Мы гордимся тем, что в наших командах есть игроки разного происхождения, которые внесли свой вклад в нашу историю, успех и культуру.

Приоритетом для клуба является дальнейшее обеспечение большего разнообразия и инклюзивности, а также создание чувства принадлежности для всех, кто связан с клубом", – говорится в заявлении клуба. 

Ранее, напомним, очередной расистский скандал вспыхнул в Испании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

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