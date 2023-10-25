Стивен Джеррард забил гол за сборну Болгарии U-17

15-летний Стивен Джеррард Гаоте отличился голом за сборную Болгарии U-17.

Сегодня в рамках квалификация на Евро-2024 U-17 играли сборные Болгарии и Боснии и Герцоговины. Матч закончился ничьей 1:1.

Единственный гол за Болгарию забил 15-летний Стивен Джеррард Гаоте, воспитанник софийского Левски.

STEVEN GERRARD GAOTE 🇧🇬(2008) OPENED THE SCORING WITH A GREAT SPIKED FINISH ON THE VOLLEY!!!

BOZHIDAR PETROV 🇧🇬(2007) WITH A GREAT ASSIST!!!#U17Euro pic.twitter.com/JhTpCH11GU — Football Report (@FootballReprt) October 25, 2023

Многие уже называют юношу главным болгарским талантом современности, сравнивая его навыки с Килианом Мбаппе, Иньяки Уильямсом и другими скоростными нападающими.

Ранее также сообщалось, что Милан впервые в своей истории вышел на еврокубковый матч без итальянцев в старте.

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