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Стивен Джеррард забил гол за сборну Болгарии U-17

Точнее, его 15-летний тезка.
25 октября, 22:53
Стивен Джеррард Гаоте / Фото из открытых источников
Стивен Джеррард Гаоте / Фото из открытых источников

15-летний Стивен Джеррард Гаоте отличился голом за сборную Болгарии U-17.

Сегодня в рамках квалификация на Евро-2024 U-17 играли сборные Болгарии и Боснии и Герцоговины. Матч закончился ничьей 1:1.

Единственный гол за Болгарию забил 15-летний Стивен Джеррард Гаоте, воспитанник софийского Левски.

Многие уже называют юношу главным болгарским талантом современности, сравнивая его навыки с Килианом Мбаппе, Иньяки Уильямсом и другими скоростными нападающими.

Ранее также сообщалось, что Милан впервые в своей истории вышел на еврокубковый матч без итальянцев в старте.

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