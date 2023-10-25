Милан впервые в истории играет еврокубковый матч без единого итальянца в составе
Ранее подобное случилось и в рамках Серии А.
Милан впервые в своей истории вышел на еврокубковый матч без единого итальянца в составе.
Напомним, что в 22:00 по киевскому времени начался поединок между "россонери" и ПСЖ в рамках Лиги чемпионов.
Состав Милана на сегодняшний матч выглядит вот так:
Your Rossoneri XI to take on PSG! 📋#PSGACM #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/FTHjBi8mJm— AC Milan (@acmilan) October 25, 2023
Интересно, что в марте этого года Милан впеврые вышел без итальянцев в старте в рамках Серии А. По крайней мере с сезона 1994/95, когда за победу стали присуждать три очка.
Ранее, напомним, донецкий Шахтер минимально уступил Барселоне.
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