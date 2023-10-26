Манчестер Сити хочет видеть в своих рядах главного таланта Баварии
Мусиала может стать игроком "горожан".
Хавбек Баварии Джамал Мусиала попал в сферу интересов Манчестер Сити. Об этом сообщает издание Bild.
По данным источника, английский гранд хочет видеть своих рядах футболиста сборной Германии. Встань горожан полузащитника считает крайне перспективным игроком.
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В переходе Мусиалы лично заинтересован главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола. Испанский специалист верит, что сможет реализовать потенциал талантливого юноши.
В текущем сезоне на счету 20-летнего немца два ассиста в пяти матчах Бундеслиги.
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