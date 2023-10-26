Цыганков сможет принять участие в следующем матче Жироны

Вингер Жироны Виктор Цыганков покинул лазарет команды. Об этом сообщает главный тренер клуба.

"Цыганков и Бернардо вернулись, у них все хорошо, они нормально тренировались.

У нас есть некоторые игроки, которые испытывают дискомфорт, потому что в последней игре кто-то получил травму. Посмотрим, сыграют ли они завтра. Завтра снова будем тренироваться, после этого решим".

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"Борха Гарсия, Тони Вилья, Хуан Карлос, Джастин, Хоэль Рокка и Артеро все еще недоступны", - сказал Мичел Санчес в интервью As.

В текущем сезоне Ла Лиги на счету Цыганкова один гол и один ассист в восьми матчах.

В следующем туре Жирона примет на своем поле Сельту. Игра состоится в пятницу, 27 октября.

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