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Цыганков сможет принять участие в следующем матче Жироны

Украинец восстановился после травмы.
Вчера, 21:50
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Вингер Жироны Виктор Цыганков покинул лазарет команды. Об этом сообщает главный тренер клуба.

"Цыганков и Бернардо вернулись, у них все хорошо, они нормально тренировались.

У нас есть некоторые игроки, которые испытывают дискомфорт, потому что в последней игре кто-то получил травму. Посмотрим, сыграют ли они завтра. Завтра снова будем тренироваться, после этого решим".

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"Борха Гарсия, Тони Вилья, Хуан Карлос, Джастин, Хоэль Рокка и Артеро все еще недоступны", - сказал Мичел Санчес в интервью As.

В текущем сезоне Ла Лиги на счету Цыганкова один гол и один ассист в восьми матчах.

В следующем туре Жирона примет на своем поле Сельту. Игра состоится в пятницу, 27 октября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона

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