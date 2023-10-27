Гвардиола рассказал о задачах Холанда на поле

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался об игровых задачах форварда Эрлинга Холанда.

"На него оказывается давление из-за того, что произошло в прошлом сезоне. И не только в прошлом сезоне. Он должен забивать по семь голов в каждой игре, а это невозможно.

Он счастлив. Он забил много голов. Люди хотят, чтобы он потерпел неудачу после того, как забил 52 гола. Возможно, в нужный момент сезона он будет играть даже лучше, чем сейчас. В Лиге чемпионов он снова приносит результат".

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"Мы очень рады, он голоден до голов. Он очень скромный. Он невероятный профессионал. Он отличный спортсмен. Он вовлечен в игру и больше участвует в нашем процессе. Я не хочу, чтобы он просто стоял в штрафной и забивал голы.

Если он будет задействован в игре, когда мы пытаемся довести мяч до штрафной, он станет более грамотным игроком. У меня нет сомнений в этом, а у него есть желание совершенствоваться", – сказал испанец в интервью пресс-службе клуба.

В текущем сезоне на счету 23-летнего норвежца девять голов и один ассист в девяти матчах АПЛ.

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