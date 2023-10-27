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Нидерландский топ-клуб установил собственный антирекорд

Аякс проживает не лучшие времена своей истории.
Сегодня, 09:56
Аякс / Getty Images
Аякс / Getty Images

В рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы Брайтон обыграл Аякс со счетом 2:0.

Таким образом, амстердамский клуб превзошел свой антирекорд, сыграв девять матчей подряд без побед впервые с момента появления в Нидерландах профессиональной лиги, а именно с 1954 года.

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На счету "сыновей Бога" 6 поражений и 3 ничьи в последних играх.

Отметим, что вчерашняя встреча стала первой для И.О. Главного тренера Хедвигеса Мадуро. До этого командой руководил 

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