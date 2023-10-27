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Малиновский отметился дебютным ассистом в составе Дженоа

Украинец записал на своей счет первое результативное действие в девятой игре за новую команду.
Вчера, 22:53
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

В пятницу, 27 октября, в Генуе в рамках десятого тура итальянской Серии А сошлись Дженоа и Салернитана.

В стартовом составе "грифонов" вновь появился Руслан Малиновский. И в это раз он сумел отличиться результативным действием - дебютным с момента своего перехода из Марселя.

На 35-й минуте поединка 30-летний украинец получил передачу в центральном круге: первым касанием он принял мяч, а вторым отправил его вперед на Альберта Гудмундссона.

Исландский форвард сместился к линии штрафной и нанес сильный удар в дальний нижний угол ворот гостей - Гильермо Очоа оказался бессилен.

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Напомним, что на данный момент у Дженоа действует двухматчевая серия поражений - последний раз команда Альберто Джилардино побеждала в рамках Серии А 28 сентября, когда была разгромлена Рома со счетом 4:1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа Серия А Руслан Малиновский Салернитана

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