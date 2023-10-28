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Челси - Брентфорд 0:2 результат матча АПЛ 28.10.2023

"Синие" потерпели поражение впервые за четыре матча.
Сегодня, 16:28
Челси - Брентфорд / Getty Images
Челси - Брентфорд / Getty Images

В субботу, 28 октября, в рамках десятого тура АПЛ Челси принимал Брентфорд. Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.

Первый гол в данной встрече забил защитник Этан Пиннок. Футболист сборной Ямайки отличился на 58-й минуте. В концовке Брентфорд забил уже в пустые вороты после попытки голкипера Челси помочь на угловом.

Отметим, украинский вингер команды-хозяев Михаил Мудрик пропускал данную игру из-за травмы, при этом на поле появился хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк.

19-летний украинец провел на поле чуть более 15-ти минут, не сумев отличиться результативными действиями, хотя имел убойный момент в концовке.

Статистика матча 10-го тура АПЛ Челси - Брентфорд

Челси - Брентфорд 0:2
Голы: Пиннок, 58, Мбеумо, 90+6

Владение мячом: 69% - 31%
Ожидаемые голы (xG): 1.22 - 0.75
Удары: 16 - 5
Удары в створ: 2 - 4
Угловые: 9 - 1

Челси: Санчес, Дисаси (Джеймс, 67), Тиаго Силва, Колуилл, Кукурелья, Угочукву, Галлахер, Палмер, Кайседо, Вашингтон, Стерлинг, Мадуэке (Матсен, 67), Джексон.

Брентфорд: Флеккен, Роэрслев, Айер, Пиннок, Коллинз, Хики, Годдос, Нергор, Йенсен (Оньека, 64), Янельт (Ярмолюк, 76), Висса (Мопе, 76), Мбемо.

Предупреждения: Мопе (56), Кайседо (78), Оньека (85).

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